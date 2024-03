Barriere antirumore, Rossetti (Azione): "Regione riconosce il possibile danno a coloro che vivono vicino all'autostrada"

"Abbiamo chiesto alla Regione di fare una ricerca per valutare l'impatto sulla salute - disturbi del sonno, ansia, problemi di respirazione, cardiovascolari e quant'altro - che possono nascere per la popolazione che vive sostanzialmente in autogrill, con la finestra di casa che dà sulla corsia autostradale. La Giunta si è adoperata e ci ha presentato un programma: ne prendiamo atto e valuteremo coi tecnici se questa ricerca è adeguata nel tempo, nel metodo e negli obiettivi. Mi pare che sia un primo passo per verificare come stanno questi liguri e genovesi che vivono intorno all'autostrada e che sono stati abbandonati". Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Azione Pippo Rossetti dopo la risposta dell'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola alla sua interrogazione sul tema delle barriere fonoassorbenti autostradali.

Le barriere sono state tolte nel 2019, i lavori per montare quelle nuove si concluderanno nel 2030. "Abbiamo anche fatto presente che ci sono rumori con le nuove barriere e la stessa Autostrade dice che spesso le barriere non consentono di mantenere il rumore entro i limiti previsti per legge - conclude Rossetti - Sarebbe utile fermarsi, capire perché e dare un'azione positiva per evitare il rumore intorno all'autostrada".