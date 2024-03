Triora: iniziativa del Comune per bonificare una serie di terreni a rischio incendi e tornare a coltivare il grano

Si torna a coltivare il grano a Triora? E’ una possibilità o almeno un’idea che il Comune ha lanciato attraverso una decisione dell’Amministrazione.

Nei tempi andati Triora era nota come il granaio della Repubblica di Genova, aveva un unico forno comunale in vico del Forno e il pane veniva cotto per ogni famiglia, una volta alla settimana, nel forno comune.

Attorno al piccolo centro dell’alta Valle Argentina molti terreni adiacenti risultano in oggi in totale abbandono e necessitano tra l’altro di essere bonificati. A Triora, tra l’altro, viene prodotto un ottimo pane che prende il nome dalla stessa località e che viene venduto in tutta la Liguria di Ponente e nel basso Piemonte.

L’Amministrazione, vista anche la disponibilità dei volontari della Protezione Civile, degli ospiti del CAS presente a Triora e della comunità ucraina ospitata dello stesso Comune, ha deciso di lanciare l’iniziativa per recuperare un’area incolta e tra l’altro pericolosa per gli incendi.

L’idea ha sicuramente anche un valore di inclusione sociale, turistico (per abbellimento dell’area e riproposta di un prodotto tipico e storico di Triora, ovvero il grano), ma verrà richiesto l’indispensabile supporto economico alla Regione Liguria. L’idea c’è, la storia pure e le disponibilità di ‘braccia’ anche. Ora servono i finanziamenti e, forse, Triora potrà tornare a coltivare il grano.