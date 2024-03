Disabilità e sessualità di coppia al centro dell'incontro online di Noi4You di Bordighera (Foto)

Si parlerà di disabilità e sessualità di coppia giovedì prossimo, il 14 marzo, alle 20.30 in diretta su Instagram. Un incontro online organizzato in collaborazione con lo sportello di ascolto e di aiuto contro la violenza Noi4You di Bordighera.

E' possibile avere un rapporto armonioso e profondo anche quando nella coppia uno dei partner vive la condizione di disabilità motoria? Se ne parlerà in diretta con la dottoressa Patrizia Sciolla, psicoterapeuta, con la politica ed ex atleta paralimpica Laura Coccia e gli ospiti della serata che saranno Serena Surace e Saverio Di Bari, una coppia legata dall'amore e dalla passione per lo sport. Lei professionista del marketing digitale, lui ciclista di professione, disabile dal 2001 ma con la forte determinazione a perseguire gli obiettivi preposti.

"Si parlerà di rispetto della disabilità con la nostra volontaria Serena⁩ Surace e il marito Saverio Di Bari" - fa sapere Patrizia Sciolla - "Faremo una piccola intervista giovedì alle su Instagram in diretta da Sexjujube. Vi prego di connettervi mezz’oretta per contribuire a parlare di ciò che raramente si affronta: la coppia nella disabilità. Vi aspettiamo perché da soli è difficile cambiare le cose ma insieme si inizia a far baccano!".