Veronica Russo con il Ministro Schillaci a Genova per la celebrazione dei 100 anni del San Martino

"Il San Martino è un'eccellenza non solo della Liguria ma anche d'Italia e d'Europa ed è per me un grande piacere celebrarne i cento anni dalla fondazione insieme al Ministro della Salute Orazio Schillaci”. Così il consigliere regionale Veronica Russo a margine dell'evento di oggi svolto presso i Magazzini del Cotone di Genova

“Oggi – prosegue - è stato non solo ripercorso il primo secolo di vita del policlinico ma soprattutto il suo presente e le innovazioni che ne faranno anche nei prossimi anni un punto di riferimento per chi soffre nel pieno rispetto del suo motto 'Per la ricerca che cura'. Ringrazio pubblicamente i cinquemila dipendenti che ogni giorno si prodigano per il benessere della nostra comunità".