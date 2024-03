Elezioni, Anima Sanremo: "L'importanza dell'ascolto. I nostri candidati pronti a dare risposte alla comunità"

Anima Sanremo ringrazia i propri associati e i candidati per l'impegno profuso durante questa campagna di ascolto sul territorio. L'ascolto in politica è cruciale per la creazione di società più inclusive, partecipative e resilienti. Quando i leader politici sono aperti al dialogo e sono disposti ad ascoltare, si può promuovere una governance più efficace e sostenibile.

I nostri candidati conoscono bene i cardini valoriali di Anima. In una democrazia i rappresentanti politici sono eletti per rappresentare gli interessi e le opinioni dei cittadini. Per farlo in modo efficace, è essenziale che essi ascoltino le preoccupazioni, le esigenze e le opinioni dei loro elettori.