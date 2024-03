Sanremo, al via il incontri di orientamenti pratici di musica e canto sacro e liturgico

L’Istituto Teologico Pio XI, realtà accademica del territorio del Ponente che rilascia il titolo di baccalaureato in Teologia, valido per l’insegnamento della religione nelle Scuole di ogni ordine e grado, volendo contribuire alla formazione e alla qualificazione del territorio, propone un corso di teoria ed orientamenti pratici su musica e canto sacro e liturgico, rivolto a tutti.

Gli incontri si terranno a Sanremo, presso Villa Giovanna d’Arco (via Carlo Pisacane, 2), lunedì 22 e martedì 23 aprile, alle ore 20.45 a, alla fine, sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Le iscrizioni devono essere date entro venerdì 19 aprile, scrivendo una e-mail all’indirizzo istitutopioxi@diocesiventimiglia.it.

Terrà il corso il prof. m° Enrico Vercesi, maestro di cappella della Cattedrale di Tortona e del Santuario della Madonna della Guardia di Tortona, licenziato in Teoria e Solfeggio al Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza; diplomato presso il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra in Canto Gregoriano e Musica Sacra, con una tesi su “Lorenzo Perosi negli anni della riforma della Musica Sacra”. Apprezzato compositore, ha scritto un oratorio, due cantate, cinque messe e numerosi brani di musica per la liturgia; ha collaborato come saggista con il “Bollettino Ceciliano” della Associazione Italiana Santa Cecilia per la Musica Sacra di Roma e attualmente coordina la rubrica di “Musicologia Liturgica” della rivista “Dirigo”, periodico ufficiale della Associazione Nazionale Direttori di Coro Italiani.Insegna Musicologia Liturgica, Direzione di Coro e Canto Gregoriano in vari corsi in ambito nazionale.Ha infine conseguito il master di dottorato nel Corso di Alta Specializzazione Post-Laurea in Musica Liturgica presso il Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo in Roma.

Per informazioni, anche circa l’Istituto Teologico, le sue attività, i corsi che offre, le iniziative e l’iscrizione, si può vedere il sito internet: https://www.istitutopioxisanremo.it/, oppure scrivere all’indirizzo e-mail: istitutopioxi@diocesiventimiglia.it. Si può pure contattare il Direttore Accademico, prof. don Thomas Toffetti Lucini (cell. 3313724440) e/o il Segretario Accademico, prof. dott. Giovanni Parise (cell. 340 7260159).