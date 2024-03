Molini di Triora: il maltempo provoca una frana sulla strada per Andagna, frazione isolata (Foto)

Il maltempo di queste ultime ore ha fatto il primo danno nella nostra provincia. In particolare ad Andagna, frazione di Molini di Triora in Valle Argentina dove, sotto la strada che porta al paese, si è verificato uno smottamento di terreno.

La strada ha ceduto a 20 metri del paese ed il Sindaco di Molini, Manuela Sasso, ha subito emanato un’ordinanza di divieto di transito alle auto, consentendo solo quello dei pedoni.

“Abbiamo subito fatto la segnalazione alla Protezione Civile – ha detto il Sindaco Manuela Sasso – per cercare di intervenire al più presto possibile e fare in modo i residenti non debbano subire gravi disagi”. Sono circa un centinaio, tra residenti e seconde case, che si trovano ad Andagna. Ora l’Amministrazione di Molini di Triora sta cercando soluzioni per aiutare i residenti che, da questa mattina non possono più raggiungere il paese con i mezzi.