Inchiesta corruzione in Liguria, lunedì sarà interrogato Paolo Emilio Signorini

Dopo l'interrogatorio del presidente Giovanni Toti, lunedì toccherà a Paolo Emilio Signorini. L'ex presidente dell'autorità portuale di Genova, attualmente in carcere a Marassi, sarà chiamato a rispondere alle domande dei pm che gli contestano denaro, regali e soggiorni a Montecarlo da parte di Aldo Spinelli in cambio di presunti favori in merito al rinnovo della concessione trentennale per il terminal Rinfuse oltre all'assegnazione di altre aree.



Nel dettaglio, secondo la Procura, Spinelli avrebbe offerto a Signorini 42 notti a Montecarlo con tanto si servizi accessori come massaggi, giocate al Casinò e regali per le sue accompagnatrici, per un valore complessivo di oltre 40 mila euro.

Signorini, così come Toti, si era avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia a seguito dell'arresto, avvenuto lo scorso 7 maggio.