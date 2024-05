La cerianasca Nessie Guerra 'confinata' in Egitto con la figlia: l'avvocato "Serve l'intervento della Farnesina"

E’ l’avvocato sanremese Agata Armanetti a seguire il caso di Nessie Guerra, la 25enne di Ceriana bloccata in Egitto sbattuta fuori di casa insieme alla figlia, ma senza documenti.

Nessie è impossibilitata a tornare a casa e l’uomo, tra l’altro, l’ha anche denunciata per presunta prostituzione, motivo per il quale Nessie è finita anche in carcere in Egitto. Mentre la trasmissione ‘Chi l’ha visto?’ sta preparando un nuovo servizio che andrà in onda mercoledì prossimo, l’avvocato Armanetti sta seguendo con grande attenzione il caso, sia con la Farnesina che con un collega che è in Egitto.

Intanto Nessie ha ricevuto il nuovo passaporto ma è bloccata perché l’ex marito è riuscito a far attivare un ‘blocco’ per la figlia che, di fatto, non si può muovere. Lui è un pluripregiudicato che deve scontare una pena, passata in giudicato anche in Cassazione, pari a 2 anni e 10 mesi per violenze contro l’ex fidanzata.

Nessie ora vive in un appartamento ad Hourgada ed è insieme alla figlia e sempre con un genitore (padre o madre) che rimangono in Egitto, visto che l’uomo la pedina ed ha tentato più volte di rapirle la figlia. Anche per questo l’avvocato Armanetti ha presentato denuncia a Genova contro il marito (Pm Landolfi).

Curioso quanto allarmante il ‘blocco’ che è riuscito a mettere in atto l’uomo nello stato egiziano affinchè la figlia non esca dal paese “Perché potrebbe diventare lesbica o cambiare sesso”. Quindi, se anche Nessie si presentasse con la figlia all’aeroporto con tanto di passaporto, questa verrebbe respinta e tenuta in Egitto.

Intanto, in attesa che anche la Farnesina faccia i suoi passi, Nessie sta facendo causa di divorzio in Egitto e la Armanetti sta lavorando con un avvocato della zona, affinchè venga dimostrato che lui non è idoneo a gestire la bambina. L’uomo, infatti, ha inviato delle foto al tribunale mentre Nessie fa il bagno con alcune amiche sostenendo che lo tradisce e che è lesbica.

“Ho scritto alla Farnesina – ci ha detto l’avvocato Armanetti – sottolineando la gravità della situazione, chiedendo di intervenire al più presto affinchè non si ripeta un nuovo caso come quello di Giulio Regeni. Poi ho deciso di chiamare la trasmissione di Rai Tre, in modo da sensibilizzare l’opinione pubblica”.

Nessie è seguita passo passo dai genitori, per un caso molto delicato, per lei e la figlia. I genitori, ex commercianti a Sanremo, vivono a Ceriana da diversi anni. Ora stanno facendo la spola con l’Egitto per non lasciarla mai sola ed evitare che l’ex marito si possa avvicinare.

Sembra che il caso sia esploso quando Nessie viveva a Genova con l’uomo. Questo, una volta venuto a conoscenza della condanna definitiva in Cassazione, le ha detto di andare con lui e la figlia in Egitto per far visita ai genitori. Una volta arrivati nel paese nordafricano, lui le ha tolto il passaporto e sono iniziate le invettive nei suoi confronti, comprese le violenze denunciate durante la trasmissione di Rai Tre.

Un caso simile a quello raccontato da una storia vera nel film del 1991 (‘Mai senza mia figlia’), nel quale una donna statunitense venne convinta dal marito iraniano ad andare a Teheran, alcuni anni dopo la rivoluzione. Lei riuscì a fuggire solo dopo diversi mesi, scappando con la figlia.