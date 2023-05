Istat, inflazione e costi di discarica fanno lievitare la Tari a Sanremo: il Comune ci mette una pezza con un fondo da 500 mila euro

Come ampiamente previsto arriva anche nella città dei fiori l’aumento alla Tari che sta interessando tutti i Comuni d’Italia. Istat, inflazione e costo del servizio per il trasporto nelle discariche di Boscarino e Boscaccio fuori provincia porteranno la tassa dei rifiuti ad aumenti che andranno a impattare nelle tasche dei cittadini.



Il Comune di Sanremo non può fare altro che adeguarsi agli aumenti, come da obbligo di legge, con un sistema di calcolo che va a penalizzare chi più inquina. Grazie, però, a una manovra finanziaria messa a punto dagli uffici di Palazzo Bellevue, il Comune è riuscito a rallentare gli aumenti con un fondone di 500 mila euro che l’amministrazione ha intenzione di gestire insieme alle opposizioni. La manovra permetterà aliquote che vadano ad aiutare anche chi si trova al di sopra della soglia di povertà e l’accesso al fondo sarà determinato da un bando aperto ai cittadini.

Il regolamento e le tariffe sono state discusse questa mattina in prima commissione con una levata di scudi da parte delle minoranze (per voce dei consiglieri Luca Lombardi e Andrea Artioli) che hanno lamentato l’assenza del documento che illustrasse la pratica in modo da poterlo visionare prima della discussione. Documento che è stato approvato proprio questa mattina in giunta, pochi minuti prima della riunione della prima commissione. Ma la sua assenza sul tavolo della riunione ha provocato un duro scontro tra maggioranza e opposizione con toni sopra le righe che hanno ricalcato quelli già visti (e non certo consoni) durante l’ultimo consiglio comunale.



“La commissione è stata voluta a titolo illustrativo di una pratica importante per la quale vogliamo evidenziare gli aspetti tecnici e politici che accompagnano la pratica, da qui la volontà di anticipare l’illustrazione” ha spiegato l’assessore al Bilancio, Massimo Rossano, in merito alle modalità di discussione della pratica.

“Oggi l’aumento dei costi per le famiglie è del 9,3% oltre agli aumenti Istat e dei costi per il trasporto in discarica - ha aggiunto Rossano - gli uffici hanno applicato un principio di legge che è quello secondo cui chi più produce rifiuti più paga”.

Le nuove tariffe, quindi, saranno:

- con 1 occupante: 2,88 euro al metro quadrato (+0,9%)

- con 2 occupanti 4,43 euro al metro quadrato (+4,0%)

- con 3 occupanti 4,95 euro al metro quadrato (+16,2%)

- con 4 occupanti 5,37 euro al metro quadrato (+26,1%)

- con 5 occupanti 5,78 euro al metro quadrato (+35,7%)

Con l'applicazione del fondo, le famiglie dai tre occupanti in su potranno avere un riduzione così quantificata:

- con 3 occupanti l'aumento sarà del 5,0%

- con 4 occupanti l'aumento sarà del 6,0%

- con 5 occupanti l'aumento sarà del 7,0%

Il fondo sarà concesso con due bandi: uno da 350 mila euro per calmierare l'aumento per le famiglie al di sotto di una certa soglia e poi un secondo bando da 150 mila euro per l'esenzione totale indipendentemente dal numero di occupanti per le famiglie maggiormente in difficoltà.

I due bandi saranno gestiti dai Servizi Sociali e condivisi dalla giunta insieme alla minoranza.

Andando per esempi (tra parentesi la somma con le riduzioni previste):

- una casa con 3 occupanti di 100 mq pagherà 5 euro al mese (1,50 con la riduzione), 4 al mese se di 80 mq (1,20 con la riduzione)

- una casa con 4 occupanti di 100 mq pagherà 9,50 euro al mese (2 con la riduzione), 7,60 al mese se di 80 mq (1,60 con la riduzione)

- una casa con 5 occupanti di 100 mq pagherà 12 euro al mese (2,50 con la riduzione), 9,60 al mese se di 80 mq (2 con la riduzione)