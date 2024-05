Manifestazione pro Gaza nel centro di Sanremo: in piazza Colombo la linea del tempo della storia palestinese

Anche da Sanremo si alza il grido di aiuto per la popolazione della Striscia di Gaza. Sul solettone di piazza Colombo i rappresentanti della comunità islamica di Imperia hanno organizzato un sit-in per sensibilizzare la popolazione su quanto il popolo palestinese sta subendo in seguito all’attacco da parte di Israele.

I promotori hanno issato in piazza una striscia del tempo che ripercorre le tappe della complessa convivenza tra i due popoli sino all’esplosione del conflitto che tutto il mondo sta seguendo con il fiato sospeso e che sta costando la perdita di migliaia di vite umani anche tra i civili.