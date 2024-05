Abbandono dei rifiuti: il vice Sindaco di Ceriana "La situazione sopra Poggio è insostenibile!" (Foto)

Torna d’attualità i caso degli abbandoni di rifiuti attorno alle isole ecologiche di Sanremo, dove non è presente il servizio di raccolta dei rifiuti ‘porta a porta’.

Questa volta ad intervenire è Paolo Roverio, vice Sindaco di Ceriana in relazione all’isola presente sopra la frazione di Poggio a Sanremo, sulla strada provinciale che porta al piccolo centro dell’entroterra.

“Più volte ho segnalato in qualità di vice Sindaco del mio paese – ci ha detto – ai vertici di Amaie Energia e del comune di Sanremo, una situazione che sta peggiorando di giorno in giorno. Gli abbandoni dei rifiuti si susseguono quotidianamente e, oltre ai classici ‘maleducati’ che lasciano l’immondizia senza nessun senso ma anche piccole ditte che abbandonano rimasugli di cantiere, come si può vedere dalle foto. E senza dimenticare gli ingombranti che vengono lasciati regolarmente, nella speranza che qualcuno li porti via”.

Roverio ha anche evidenziato come, purtroppo, a ridosso delle isole ecologiche si trovino molto spesso cumuli di immondizia, visto che con il vento vola via ogni volta. Un problema, quello del conferimento della spazzatura a Sanremo (e non solo), che abbiamo più volte trattato ma che, almeno per alcuni casi, sembra non si possa proprio risolvere.

Da Amaie Energia ci è stato confermato come molte sanzioni siano state elevate a chi abbandona rifiuti di ogni genere ma, come sistematicamente abbiamo sottolineato, l’unica soluzione (oltre alla maggiore educazione dei cittadini) sia quella di installare telecamere di sorveglianza, in modo da colpire regolarmente chi lascia immondizia, ingombranti e resti di cantiere attorno alle isole ecologiche.