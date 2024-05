Arrestato a Sanremo 55enne ricercato in tutta Europa per violenza sessuale

La Squadra Mobile di Imperia, con la collaborazione della Divisione S.I.Re.N.E, del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, ha arrestato a Sanremo un italiano di 55 anni (R.M.) ricercato in tutta Europa dalle autorità spagnole per violenza sessuale continuata aggravata nei confronti di una 16enne. Il reato è stato commesso in Spagna nel 2022.

L'uomo deve scontare sino ad un massimo di 6 anni di reclusione, come previsto dal codice penale spagnolo.