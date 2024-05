Taggia piange la morte di Anna Poggi, mamma del vicesindaco Espedito Longobardi

Il Comune di Taggia piange la morte di Anna Poggi, mancata all'età di 88 anni all'Ospedale Civile di Imperia. Donna conosciuta e apprezzata da tutti in paese, Poggi era la mamma dell’attuale vicesindaco Espedito Longobardi e di suo fratello, Marco. Piangono la sua scomparsa anche i nipoti Damiano, Francesca e Michael oltre ai pronipoti Giulio e Aurora.

Sono stati numerosi i messaggi di condoglianze rivolti alla famiglia Longobardi. Sui social in tanti hanno voluto ricordare Anna Poggi, mentre il gruppo di minoranza Progettiamo il Futuro di Taggia, tramite una nota stampa, ha voluto manifestare la propria vicinanza all’attuale vicesindaco: “Ci stringiamo in un affettuoso abbraccio con il vicesindaco Espedito Longobardi per l’improvviso lutto che lo ha colpito”.

I funerali della donna si svolgeranno sabato 25 maggio, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe e Sant'Antonio in Arma. Dopo la cerimonia il corteo proseguirà per il tempio crematorio di Sanremo.