Sanremo: quanto sono costati gli autovelox fissi installati sull’Aurelia?

Gli automobilisti sanno bene, loro malgrado, quanto costa qualche chilometro orario in più sull’Aurelia da quando sono stati installati i due autovelox fissi in corso Marconi e in corso Mazzini. Ma quanto sono costati gli autovelox al Comune?

L’amministrazione matuziana ha scelto qualche tempo fa di dare un giro di vite alla velocità in due tratti tristemente noti per diversi incidenti, alcuni dei quali con tragiche conseguenze. Limite di 50 chilometri orari e flash pronto a scattare. Per ora solamente in presenza di una pattuglia nelle vicinanza, poi, appena ci sarà l’ok della Prefettura, 24 ore su 24 anche senza l’intervento degli agenti sul posto.

I sistemi per il controllo elettronico della velocità sono costati al Comune di Sanremo 163.968 euro (somma necessaria per la locazione e i servizi accessori) e del servizio è stata incaricata la ditta ‘Sodi Scientifica’ di Calenzano, in provincia di Firenze. Un investimento ingente nel nome della sicurezza, ma anche una spesa notevole della quale il Comune dovrà rientrare a suon di multe. E i primi verbali sono lì a testimoniare come non ci sia scampo per chi transita oltre il limite.