Sanremo: mazzi di mimosa distribuiti a donne, uomini e bambini dalla Croce Rossa Italiana

Questa mattina la Croce Rossa Italiana, comitato di Sanremo, ha distribuito il fiore simbolo della festa della donna, la mimosa, a quanti sono transitati davanti all’ingresso del Cinema Centrale. I volontari e le volontarie hanno illustrato anche le attività sociali che quotidianamente vengono svolte allo ‘Sportello della Gentilezza’ di corso Imperatrice 106.



“Non solo donne hanno gradito il mazzo di mimose ma anche molti uomini, mariti e figli, e bambini delle scuole per le mamme – spiegano dalla CRI -. Un mazzo di questo fiore è stato inoltre depositato da una famiglia russa in fondo alla scalinata della Chiesa dei Cappuccini di via Matteotti in ricordo dell’attivista politico Aleksej Naval'nyj morto in carcere in Siberia”.



"Un grazie particolare a Walter Vacchino - evidenziano dalla Cri - sempre sensibile riguardo le attività di Croce Rossa, che ha offerto la possibilità di realizzare il banchetto, e ad un grande amico di Cri Sanremo, Massimo Cuccaro, sempre disponibile a donare fiori per le iniziative benefiche".