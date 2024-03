Vallecrosia: attivo il servizio geoportale, il consigliere Valeria Cannazzaro "Un servizio utile per cittadini e professionisti"

È attivo a Vallecrosia il nuovo servizio di consultazione dei Certificati di Destinazione Urbanistica per i cittadini e professionisti.

Attraverso il link al geoportale, oppure cliccando sul banner nella homepage del sito istituzionale, è possibile accedere al portale e consultare in autonomia la cartografia tecnica, con possibilità di visualizzare i piani urbanistici comunali e sovraordinati. Il servizio ha mera caratteristica di consultazione e non va a sostituire il Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dall'Ufficio Edilizia Privata per gli usi di legge consentiti.

Un progetto voluto dal consigliere comunale Valeria Cannazzaro che commenta: "Un servizio utile al fine di visionare on line, la cartografia della città di Vallecrosia. Inoltre, i cittadini e professionisti, ricercando i dati catastali dell’immobile, possono scaricare direttamente un certificato di destinazione urbanistica, che identifica tutti i vincoli e l’ambito in cui risiede l’immobile. Un ulteriore passo in avanti nel processo di digitalizzazione dei servizi ai cittadini, per agevolarne e velocizzarne l’utilizzo". Il geoportale è consultabile al seguente link.