Camporosso, Aceb propone un corso sui "Disturbi alimentari" (Foto)

Un corso sui "Disturbi alimentari" verrà proposto domani, l'8 marzo, alle 20.30 da Aceb - Associazione Culturale Eventi Benefici presso la sala polivalente Giovanni Falcone a Camporosso.

I relatori della serata saranno la dottoressa Monica Borgogno Campioli, psicologa, psicoterapeuta e responsabile dei progetti sociali in Aceb e la dottoressa in psicologia Cristina Di Maio. Interverrà anche Elisa Amelia, presidente dell'Associazione DCA Disturbi Comportamento Alimentare APS. "I disturbi del comportamento alimentare (DCA) sono patologie che si manifestano attraverso comportamenti alimentari disfunzionali e preoccupazioni eccessive con alterata percezione dell’immagine corporea. Tali aspetti, inoltre, sono spesso correlati e bassi livelli di autostima" - fa sapere Davide Grimaldi, vicepresidente di Aceb - "I disturbi dell'alimentazione possono presentarsi in associazione ad altri disturbi psichici come, ad esempio, disturbi d’ansia e disturbi dell’umore. I DCA sono malattie complesse che coinvolgono sia fattori biologici che psicologici e si presentano in diverse forme, tra cui: l’anoressia nervosa e la bulimia nervosa".

L'evento è patrocinato dal comune di Camporosso in collaborazione con i servizi sociali. "Chi vorrà partecipare potrà prenotare la propria presenza scrivendo su WhatsApp al numero +39 345 85 17 448: partecipo al corso di 'Disturbi alimentari', cognome e nome. L'iscrizione è di 10 euro a persona più gadget omaggio" - dice Grimaldi.