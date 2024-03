Elezioni Amministrative a Sanremo: Fulvio Fellegara ha incontrato la rete d'impresa 'Sanremo On'

“Ieri ho avuto il piacere di incontrare il direttivo della rete d'imprese Sanremo On per discutere dei temi cruciali che riguardano i commercianti e gli operatori turistici della nostra città. Con me erano presenti l'avvocato Anna Russo del Partito Democratico e Lino Serafini di Sanremo Insieme”.

Interviene in questo modo il candidato a sindaco del centrosinistra Fulvio Fellegara. “Durante l'incontro – prosegue - abbiamo affrontato vari argomenti, con particolare attenzione al settore del Turismo. Abbiamo analizzato la capacità di spesa dei turisti che soggiornano a Sanremo e la necessità di lavorare per prolungare la loro permanenza media che è troppo bassa per una città che punta sul turismo tutto l'anno. Ho sottolineato l'importanza di considerare il turismo non solo come un'opportunità economica, ma anche come un'occasione per promuovere la cultura della nostra città. Ho ribadito l'importanza di pubblicare un calendario degli eventi con largo anticipo per promuoverlo adeguatamente”.

“Inoltre – termina Fellegara - con le imprese presenti abbiamo concordato sulla necessità di sviluppare una visione complessiva del turismo a Sanremo e di concentrare gli sforzi non solo nel centro città, ma anche nei quartieri per migliorare l'arredo urbano e la qualità della vita sia per i residenti che per i visitatori. Da parte mia ho garantito a Sanremo On l'impegno continuo nell'ascolto e nella collaborazione con le imprese e gli operatori turistici durante l'intera durata della mia Amministrazione”.