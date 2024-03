Amministrative, Mara Lorenzi: "Le sfide elettorali affrontino i nodi su qualità di vita e lavoro dei giovani"

"Nella provincia di Imperia quest’anno ci saranno elezioni amministrative in ben 29 comuni, tra cui Sanremo. Si scriveranno programmi con cui rispondere ai bisogni correnti ma anche manifestare una visione di futuro che sia un miglioramento del presente. È vero che il miglioramento può esser cose diverse per persone diverse ma sembra opportuno ricordare che questa provincia sta ricevendo da anni suggerimenti per migliorarsi che meritano attenzione trasversale. Sono suggerimenti che emergono da dati e raffronti e vengono forniti da Osservatorî indipendenti, quindi con una dose di oggettività da non sottovalutare" - dichiara Mara Lorenzi.

"Nelle classifiche annuali del Sole24Ore sulla qualità della vita, la Provincia di Imperia è stata negli ultimi dieci anni tra il 61esimo e l’89esimo posto su 107 province e, nel 2023, era all’81esimo posto, scesa di nove posizioni rispetto all’anno precedente, ultima con Latina per il Centro Nord. Pesano le deficienze nella Giustizia e Sicurezza, Ambiente e Servizi, Affari e Lavoro. Concordano gli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile dell’Istat (“Bes dei Territori”), per i quali nel 2023 il livello di benessere relativo delle province liguri era inferiore a quello di tutti i territori del Nord-Ovest e la provincia di Imperia era la più svantaggiata, in coda per Istruzione e Formazione, qualità dell’Ambiente e qualità dei Servizi, incluso l’alto tasso di emigrazione ospedaliera fuori regione comune a tutta la Liguria" - sottolinea Lorenzi.

"Il nodo forse più drammatico è quello dei giovani perché sono pesantemente negativi gli indicatori relativi alla formazione e al lavoro. Un giovane che sta valutando destinazioni lavorative e guarda i 12 indicatori del Sole24Ore che raccontano la qualità della vita dei giovani nel 2023 trova la provincia di Imperia 97esima in Italia per percentuale di laureati tra la popolazione di 15-34 anni, con troppi giovani che non lavorano e non studiano, alta disoccupazione giovanile, alti canoni di locazione e bassa soddisfazione per il proprio lavoro. E’ improbabile che il quarto posto in Italia per numero di bar e discoteche la renda appetibile" - commenta - "Il giovane troverà, invece, statistiche attraenti non lontano da noi: la Provincia di Cuneo è 1a in Italia per soddisfazione dei giovani per il proprio lavoro (e 97a per numero di bar e discoteche)".

"Che questi dati siano abbastanza accurati lo verificano le esperienze quotidiane dei cittadini. Manca un trasporto pubblico efficiente ed ecosostenibile, cosi nelle cittadine continuano ad aumentare traffico e inquinamento e il potenziale dell’entroterra rimane frustrato. E’ vergognosamente latitante da decenni il nuovo ospedale provinciale (e viabilità connessa), così qui è molto più faticoso che altrove attrarre giovani medici e praticare medicina contemporanea. Il polo universitario con poche scelte e senza atmosfera accademica ha tassi di occupazione post-laurea assai modesti e così non è oggi una grande risorsa per il futuro dei giovani" - afferma - "Questo momento elettorale diffuso può diventare un momento di riflessione sulle vere priorità per la nostra zona. Se si vuole migliorare la qualità della vita in generale e della formazione e lavoro dei giovani, non basta incentivare il turismo balneare. Occorre seminare programmi trasformativi di ampio respiro e a lungo termine, da far crescere in condivisione e collaborazione con tutti i Comuni. Chissà che un giorno l’estremo Ponente ligure non si ritrovi capace di pensare e agire in grande, come una federazione. Anche per avere un rapporto più propositivo e assertivo con Provincia e Regione. Intanto la popolazione riconosca e premî il coraggio e la lungimiranza di chi vuole impegnarsi in programmi di questo tipo, vitali per il nostro territorio".