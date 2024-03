Ospedaletti, le ballerine della 'Happiness' conquistano Berlino: medaglia d'argento all'International Dance Competition (foto)

Altra grande prova delle allieve della scuola di danza 'Happiness' di Ospedaletti, impegnate nella lunga trasferta a Berlino pochi giorni fa.

Lo scorso 2 e 3 marzo nella capitale tedesca si è svolta l'International Dance Competition ospitata dal 'Pfefferberg Theater', evento al quale ha partecipato una consistente rappresentanza ospedalettese formata da dieci 'juniores contemporaneo' di età compresa tra 11 e 13 anni, quattro danzatrici del gruppo 'senior modern', la maestra Ilaria Franceschini, la presidentessa della scuola Ilaria Martullo e tre mamme-accompagnatrici.

I due gruppi di danza, sia contemporaneo che moderno, si sono entrambi meritati uno splendido secondo posto, grazie al quale hanno ottenuto una borsa di studio-invito per partecipare ad un'altra competizione internazionale di danza che si terrà nel prossimo mese di luglio in Polonia, a Varsavia.

Questi i nomi delle partecipanti.

Junior: Gaia Tempo, Siria Brusco, Eleonora Peyrot, Cecilia e Caterina Chiappini, Elena Boeri, Rosa Baldassin, Beatrice Sciolè, Martina Sappia e Camilla Frattarola.

Senior: Beatrice Simeon, Beatrice Cavallera, Federica Marzullo e Matilde Vinciguerra.

La Happiness desidera ringraziare le persone e le aziende locali che hanno offerto un contributo per poter sostenere i costi della trasferta.

“Siamo molto felici di aver regalato questa esperienza alle nostre allieve – dicono Ilaria Martullo e Ilaria Franceschini – una possibilità che non ha dato solo grandi soddisfazioni in termini di risultati e vittorie ma ha rappresentato molto di più, cioè una splendida occasione di condivisione, di unità e amicizia di gruppo. Tutto è stato reso possibile sia dalla preparazione delle nostre allieve ma anche dal supporto dei genitori, dalla passione delle insegnanti e da tutti quelli che credono in questo sogno. In particolare un nostro grande 'grazie' va a chi ci ha aiutato materialmente effettuando donazioni liberali”.