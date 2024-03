Sanremo: domani transita in città la gara ciclistica 'Ponente Rosa', attenzione alla chiusura delle strade

Si svolge domani, con partenza da Bordighera ed arrivo in provincia di Savona, la gara ciclistica ‘2° Trofeo Ponente Rosa’. La gara transiterà sull'Aurelia e, per quanto riguarda Sanremo, la chiusura della strada è prevista intorno alle 13.30.

Proprio per questo il Comune ha emesso un’ordinanza per disciplinare il traffico e la sosta. Ecco le zone interessate:

- Pista ciclo-pedonale: dal confine con il Comune di Taggia fino all’intersezione con corso Trento Trieste, divieto di transito ai velocipedi e ai pedoni dalle 14 alle 18 e comunque fino a fine manifestazione

- Corso Salvo d’Acquisto: divieto di transito ai velocipedi e ai pedoni dalle 12 alle 18 e comunque fino a fine manifestazione (area riservata al transito ed alla sosta dei mezzi tecnici dell’organizzazione)

- Via Anselmi: lato mare nel tratto adiacente alla pista ciclopedonale divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli dalle 12 alle 18 e comunque fino a fine manifestazione.