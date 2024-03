“ThinkTank Liguria 2030”, Amaie Energia e Servizi al tavolo di confronto territoriale con Regione Liguria

Amaie Energia e Servizi, quale società a controllo pubblico in house partecipata da Regione Liguria tramite FILSE SPA, ha partecipato ieri al tavolo di confronto con l'intervento dell’avvocato Claudia Rodini, Consigliere di Amministrazione, per illustrare le attività della società sul territorio quale gestione del ciclo integrato dei rifiuti, pista ciclopedonale e parco costiero e mercato dei fiori, offrendo il proprio contributo nell'ambito del progetto think tank Liguria 2030, per l'individuazione degli obiettivi, metodologia di lavoro e ambiti di approfondimento per il territorio di Imperia individuati nello studio redatto da The European House Ambrosetti rispetto alle dinamiche di sviluppo da includere nel quadro strategico, che verrà messo a punto nel percorso 2024.

Amaie Energia e Servizi si è proposta quale presenza strategica e parcellizata sul territorio imperiese, nel comprensorio di Sanremo, a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni, anche sovracomunali, per l'implementazione delle attivita già svolte in sinergia con la sostenibilità economico finanziaria e ambientale del territorio nei settori individuati negli obiettivi.

“Un ringraziamento a Regione Liguria, allo Studio Ambrosetti ed al Presidente della Provincia Claudio Scajola, per il gradito invito, ha dichiarato l’avvocato Claudia Rodini. Amaie Energia è una società al servizio del territorio, che negli anni ha ampliato i suoi ambiti di compenza, per andare in contro alle esigenze delle Pubbliche Amministrazioni. È importante avere una visione condivisa sul futuro del territorio e siamo lieti di aver dato il nostro contributo per formulare una strategia efficace”.