Imposta di soggiorno, Confesercenti Imperia e Aigo agli operatori: "Versatela sempre al Comune"

Confesercenti e AIGO (Associazione italiana gestori ospitalità diffusa) hanno inviato, nelle scorse settimane, ai principali Comuni turistici della provincia di Imperia nei quali viene applicata l’imposta di soggiorno, un documento in merito alle recenti comunicazioni che il portale Airbnb ha trasmesso online agli operatori iscritti che operano nel territorio provinciale dichiarando unilateralmente, e modificando l’attuale sistema di riscossione, di istituire il prelievo diretto dell’imposta di soggiorno in nome e per conto degli operatori.

"Abbiamo chiesto alle Amministrazioni locali un impegno a non sottoscrivere alcuna convenzione o accordo con Airbnb riguardo il versamento dell'imposta di soggiorno, dichiarano Ino Bonello Presidente provinciale Confesercenti e Roberta Minutolo Presidente provinciale AIGO, mantenendo l’attuale iter di prelievo e versamento in capo agli operatori, informando prontamente gli stessi di non avere alcuna convenzione attiva con il portale Airbnb per la riscossione dell’imposta di soggiorno. Sotto il profilo amministrativo inoltre la normativa richiamata nella comunicazione Airbnb (modifiche al D.L. 50/2017 introdotte dalla Legge 213/2023 “Finanziaria 2024) si riferisce peraltro alla cosiddetta “cedolare secca” e non all’imposta di soggiorno ingenerando negli operatori confusione e potenziale difficoltà nei controlli sui singoli versamenti".

"Invitiamo pertanto gli operatori, ai quali rinnoviamo la nostra disponibilità per qualsivoglia informazione in merito, concludono, a non considerare tale comunicazione di Airbnb e a continuare a provvedere al riversamento diretto dell’imposta di soggiorno al Comune con le modalità ben definite dai regolamenti locali".