Successo per il torneo di Burraco del Lions club Sanremo Host (foto)

Ieri il Lions club Sanremo Host ha organizzato un torneo di Burraco nei locali dell’Hotel Villa Maria che per l’occasione ha approntato 15 tavoli per ben 60 giocatori che si sono contesi i magnifici premi messi in palio dal Consiglio Direttivo, dai soci e da amici che hanno voluto sostenere la Fondazione Lcif alla quale sono dedicati i proventi della gara giunta quest’anno alla 12° edizione!



Il Signor Roberto Crivelli, arbitro federale, ha diretto la competizione prestando aiuto ai giocatori che l hanno interpellato per la soluzione di scelte di gioco, gioco che si è svolto in clima di amicizia e collaborazione tra soci di diversi club del distretto 108ia3. Da segnalare la presenza di ben 20 giocatori provenienti da Alassio, Albenga, Bordighera, Perinaldo e Arma di Taggia che, nonostante il tempo inclemente, non hanno voluto mancare all’annuale appuntamento per sostenere la Fondazione che da anni presta soccorso alle popolazione colpite da calamità naturali, da gravi problemi della vista sostenendo della Campagne per far fronte alle necessità da parte di chi ha bisogno. Verso le 18.30 ha avuto luogo la premiazione alla quale ha partecipato l’OD Franco Ballestra che ha organizzato la manifestazione, il Presidente del club HOST Guido De Angeli che ha rivolto un ringraziamento a tutti i partecipanti grazie ai quali si è potuto fare la raccolta, l’OD Maria Luisa Gizzi che da anni si occupa del Burraco a livello distrettuale e il Vice Governatore Enzo Benza che ha illustrato diffusamente l‘operato della LCIF e dell’aiuto fattivo che ha rivolto al mondo intero nei suoi 55 anni di Fondazione!!



Ha ricordato le ultime opere realizzate come un Parco giochi inclusivo nella città di Bra, un sostegno all’Ospedale Pediatrico di Torino e, nel nostro territorio, la costruzione dell’Ospedale di Carità di Taggia: casa di Riposo per le persone anziane.

Dopodiché è avvenuta la premiazione con la classifica qui di seguito riportata:

1° MORINO RENATA /DONA MARIA TERESA

2° PETTENUZZO ANNA MARIA /LANGELOTTI ANNA

3° BALLESTRA FRANCO / FRATTAROLA DOMENICO

Premio lions : FRATTAROLA GRAZIELLA /FERIOLI FIORENZA

Premio signore : FASSIO SILVANA /SCARLO PINA

Premio tecnico: POLITI LOREDANA/DONDI M. TERESA

Numerosi premi aggiuntivi sono stati consegnati a chi ha riportato un buon punteggio e si è distinto. E' seguito un abbondante rinfresco gradito dai tutti che aspettano a richiesta la prossima edizione di gioco!!

Franco Ballestra Lions club Sanremo Host - Sanremo 3 marzo2024