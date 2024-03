Elezioni Sanremo: il candidato sindaco Gianni Rolando al Combat Tour Italia al Casinò

Era presente anche il candidato sindaco del centro destra dei partiti e liste civiche Gianni Rolando all’evento sulle arti marziali svoltosi ieri al Casinò di Sanremo.

“Ho avuto il piacere di assistere ad un bel gran momento di sport, oltre ad avere anche l’occasione di premiare dei concorrenti. Lo sport, in generale per i valori che rappresenta - evidenzia il candidato sindaco del centro destra unito Gianni Rolando - deve avere un ruolo centrale nella vita sociale della nostra città e questo per noi sarà un obiettivo primario. Ma soprattutto, attuare la sinergia sport/manifestazioni, perché Sanremo deve puntare moltissimo su questo tipo di eventi soprattutto nei periodi di bassa stagione turistica”.