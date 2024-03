Inedita doppietta sarda alla finale nazionale di SanremoJunior

Per la prima volta una concorrente sarda si aggiudica il Grand Prix nella finale nazionale.

Italia di SanremoJunior e rappresenterà l'Italia alla finale mondiale del 17 aprile al Teatro Ariston di Sanremo, contendendosi la vittoria con i concorrenti provenienti da oltre 20 nazioni europee ed extraeuropee. Ma anche il secondo più importante riconoscimento del concorso, il Premio Comitato SanremoJunior, è incredibilmente andato in Sardegna.

Gaia Deiana, 15 anni di Quartu Sant’Elena, con una versione di “Desert Rose” di Sting nella versione di Faouzia (cantautrice/musicista marocchina, naturalizzata canadese) ha trovato d’accordo la giuria presieduta dal cantante e autore Franco Fasano affiancato da Lodovico Saccol, Vladislav Baginskyi, Cristina Orvieto e Freddy Colt.

“Hai vinto, e trovato d’accordo tutta la giuria, perché oltre che aver cantato benissimo, lo hai fatto con il cuore” ha dichiarato Franco Fasano nel corso della premiazione.

Il secondo riconoscimento, il Premio Comitato SanremoJunior, è andato alla 13enne Maria Sofia Corona, di San Sperate, che ha eseguito una versione di “My all” di Mariah Carey.

Ottimo risultato per quanto riguarda l’unica partecipante ligure in gara. Viola Maria Vivo, 13enne di Taggia, si è aggiudicata il primo posto nella Categoria A1 (6/9 anni) con l'esibizione di un brano scritto da lei, dal titolo “Miluna”.

Sono stati 40 i semifinalisti provenienti da 32 province di 14 regioni italiane (Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto) e frutto di oltre 300 selezioni in tutto il Paese. Di questi solo 18 hanno avuto accesso alla finale Nnazionale del concorso che si è svolto venerdì e sabato al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo. Ora il prossimo appuntamento è per mercoledì 17 aprile al Teatro Ariston di Sanremo dove, accompagnati dalla SanremoJunior Orchestra, composta da 32 elementi, i giovanissimi interpreti fra i 6 ed i 15 anni daranno vita ad una ricca serata di musica.

Saranno sul palco, infatti, oltre 20 interpreti internazionali per aggiudicarsi il Grand Prix Mondiale 2024. Serata che farà anche da introduzione alla 25ª edizione del GEF, il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola, che si svolgerà nei giorni successivi al Teatro Ariston e al Teatro del Casinò.

“La soddisfazione per il successo dell’evento è grande, sia dal punto di vista artistico, sia da quello dell’affluenza - ha dichiarato il presidente Paolo Alberti - oltre ad aver realizzato tre bellissimi spettacoli, due semifinali e una finale, abbiamo anche battuto il record di accompagnatori che hanno approfittato della manifestazione per visitare la nostra stupenda città in un periodo di bassa stagione, con centinaia di presenze alberghiere. Anche questo è uno stimolo a migliorare sempre più sulla strada intrapresa”.

Le tre fasi della gara, condotte da Maurilio Giordana, sono state seguite in diretta streaming sul canale YouTube di SanremoJunior.

La manifestazione ha avuto il patrocinio del Comune di Sanremo.

Ecco i vincitori delle varie categorie

Gran Prix 2024

Gaia Deiana/Quartu Sant’Elena – “Desert rose”

Premio Comitato sanremoJunior

Maria Sofia Corona/San Sperate – “My all”

Cat. A1 (6/9 anni)

1° - Viola Maria Vivo/Taggia – “Miluna”

2° - Greta Nella Petrella/Gaggi – “Sarà perché ti amo”

3° - Francesco Souleymane Dembele/Rocca di Papa – “Supereroi”

Cat. A2 (10/12 anni)

1° - Ludovica Sala/Seregno – “On my own”

2° - Grace Costantino/Cotronei – “Shallow”

3° - Rebecca Musicò/Messina – “Voilà”

Cat. A3 (13/15 anni)

1° - Gaia Deiana/Quartu Sant’Elena – “Desert rose”

2° - Bianca Sarazzi/Verbania – “Alice e il blu”

3° - Pietro Villlari/Giardini Naxos – “C’era un ragazzo che come me”