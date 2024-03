Il duo sanremese 'MaxFiamma & Band' venerdì scorso allo show di Fiorello su Rai Due (Foto)

Trasferta romana per Maxfiamma & Band, chiamati ad animare il ‘Mattin Show’ di Fiorello, prologo della trasmissione ‘Viva Raidue!’.

Il duo matuziano, alle 5 del mattino, al Bar River vicino al Foro Italico, avamposto dello showman siciliano, ha suonato alcuni brani dell'ultimo Festival di Sanremo, tra cui: ‘Non tutta la vita’ dei Ricchi e Poveri, ‘Pazza’ di Loredana Bertè, ‘Sinceramente di Annalisa’ e ‘Happy Days’, per ricordare l'anniversario di nascita di Ron Howard, oggi regista, ma che negli anni '70 divenne famoso col personaggio di Ricky Cunningham.

In mattinata si sono poi recati negli studi Rai di Via Teulada, per registrare una puntata di ‘E... Viva il Videobox’, cantando il brano ‘Noi di Sanremo’ scritto e musicato da Maxfiamma. L'esibizione verrà trasmessa successivamente nel mese di marzo, alle 8 del mattino su Raidue.