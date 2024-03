Il cordoglio degli Irriducibili Sanremo per la scomparsa di Rosa, moglie di Franco Cicognini

"Gli Irriducibili Sanremo esprimono profondo dolore e si stringono attorno al caro amico Franco Cicognini per la prematura scomparsa della moglie Rosa avvenuta questa mattina. Una notizia tremenda che ha colpito l'intero ambiente di Corso Mazzini. 'Cico', come lo chiamano tutti, è un vero cuore biancazzurro essendo stato sempre legato all'ambiente matuziano anche come dirigente e non solo come tifoso. A Franco e alla famiglia le nostre più sentite condoglianze".