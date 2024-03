Progetto Comune si schiera con le associazioni per il "no" alla diga in valle Argentina

Progetto Comune Taggia, Sanremo e Badalucco si schierano con il documento redatto da alcune associazioni in merito al progetto della diga in valle Argentina e all'approvvigionamento idrico.

“Di fronte all’indifferenza ed al mutismo delle istituzioni - dicono da Progetto Comune - crediamo che qualsiasi accenno al problema della diga non sia solo utile, ma necessario. Abbiamo intrapreso una battaglia molto convinta sul tema, portando anche l’argomento più volte nel consiglio comunale di Taggia. Sosteniamo le ragioni espresse dai firmatari e siamo soddisfatti che una comunità così ampia (non solo territoriale, ma provinciale) sia unita per la salvaguardia del territorio della valle Argentina e della sua popolazione”.