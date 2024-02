Elezioni Sanremo, il candidato sindaco Rolando: "Quartieri e frazioni ascolto 365 giorni l’anno”

“Se eletto – afferma Gianni Rolando candidato sindaco del centro destra unito -, la mia amministrazione non farà l'errore di trascurare i quartieri e le frazioni di Sanremo. Essi sono parte integrante della città, luoghi che devono essere valorizzati maggiormente, perchè Sanremo non è solo il centro. La riqualificazione, oltre ad essere un importante presupposto, può aiutare ad incentivare uno sviluppo sotto il profilo ambientale e sociale, perchè nessuno deve essere lasciato indietro. Commercio, cultura, sociale, manifestazioni, sicurezza, questi sono temi importanti che non devono essere circoscritti solo al centro cittadino ma a tutta la città. Nel mio programma vorrei inserire la figura dei comitati di quartiere, vero e proprio collegamento tra il cittadino e l'amministrazione, lo svolgimento delle giunte comunali itineranti ed in ultimo un assessore alle frazioni per una interazione più diretta e concreta".



"L'ascolto del territorio e dei bisogni dei cittadini – conclude Gianni Rolando –, non può essere fatto solo in campagna elettorale ma dovranno esserci momenti e canali di confronto, diretti e costanti durante tutto il mandato. Ad esempio, una volta alla settimana sarò disponibile ad incontrare ed ascoltare la cittadinanza, facendolo diventare un appuntamento fisso”.