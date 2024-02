Dop for Future, il vice presidente Alessandro Piana all’evento finale del progetto sui Sapori Liguri Dop

Il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale parteciperà domani, venerdì 1 marzo, all’evento finale del progetto per gli studenti dell’agroalimentare 'Dop for Future' presso l’Istituto Alberghiero Marco Polo di Genova. L’evento è finanziato con la misura 3.2 del Programma di Sviluppo Rurale e prevede cooking show, degustazione e condivisione del percorso formativo dedicato a strutturare la figura dell’esperto di valorizzazione delle eccellenze produttive territoriali. Il progetto fa parte delle attività previste dall’Accordo di Collaborazione tra i Consorzi di Tutela (Consorzio di Tutela del Basilico Genovese DOP, Consorzio di Tutela dell’Olio Riviera Ligure DOP), Enoteca Regionale e Unione Regionale Cuochi Liguri ed è svolto in sinergia col circuito Liguria Gourmet e con la Città Metropolitana di Genova.



“Un progetto – commenta l’assessore regionale Alessandro Piana – che fortifica la conoscenza dei nostri prodotti simbolo integrandoli come elementi imprescindibili di bagaglio tecnico nelle nuove generazioni. Se ne favorisce così, al contempo, la valorizzazione culinaria e l’attrattiva in chiave di marketing territoriale. Mi congratulo con tutti coloro che hanno lavorato in questo articolato percorso attivando la percezione e la riscoperta dei sapori liguri DOP, vessilli della nostra regione nel mondo”.