Gianni Rolando in visita al Mercato dei Fiori: “Comparto floricolo risorsa per Sanremo”

Visita all'alba questa mattina per il candidato sindaco del centro destra unito Gianni Rolando, che si è recato al Mercato dei Fiori di Sanremo dove ha incontrato il direttore Barbagelata e assistito ad un'asta.

“Il brand di Sanremo nel mondo – sottolinea Rolando – è quello di città della musica e dei fiori, ed è questa la direzione che dobbiamo perseguire. Oltre 3500 sono le aziende che operano in ambito floricolo, un comparto importante per l'economia cittadina e con esportazioni per centinaia di di milioni euro. A mio avviso il comune dovrebbe dare maggiore supporto e collaborazione per quanto concerne la gestione del mercato stesso, perchè il comparto floricolo per Sanremo è un valore aggiunto e risorsa imprescindibile. Infine nell'ambito di una riorganizzazione del Mercato dei Fiori, sarà bene disciplinare in modo corretto i flussi veicolari, separando nettamente quelli a scopo floricolo/frutticolo con quelli a scopo scolastico/sportivo, se all'interno vi rimarranno ancora le aule scolastiche e le palestre sportive: per queste ultime sarebbe opportuno mantenerle al piano superiore, mentre al piano terra oggi non agibile per motivazioni di prevenzione incendi tutta l'attività mercatale".

Ancora Rolando: “Si potrebbe anche realizzare una bretella aerea di collegamento con la pista ciclabile, utilizzabile anche da mezzi di soccorso ed in casi di manifestazioni particolari, percorribile con piccoli mezzi elettrici. Oggi, comunque, secondo me l’edificio del mercato e’ sottoutilizzato e l’uso promiscuo non lo rende assolutamente sicuro per i ragazzi che lo frequentano per motivi scolastici o sportivi.”