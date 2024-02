Sanremo: violenze domestiche, giovedì 7 marzo al Centrale la criminologa Roberta Bruzzone

Sarà ospite al Teatro Centrale di Sanremo, giovedì 7 marzo alle 18,30, Roberta Bruzzone la criminologa e psicologa forense più celebre d’Italia.

Originaria di Finale Ligure, ma romana di adozione, la Bruzzone intratterrà la platea ospite dello Zonta Club Sanremo presieduto da Fernanda Littardi con un tema purtroppo sempre tristemente attuale, quello delle violenze domestiche, e i segnali di come riconoscerle attraverso dei campanelli d’allarme.

La Bruzzone, laureatasi in psicologia clinica presso l’Università degli Studi di Torino con tesi in ambito criminologico, e’ divenuta nota principalmente per il suo coinvolgimento nelle indagini sul delitto di Avetrana, quando le fu affidato il ruolo di consulente della difesa di Michele Misseri. In seguito fu chiamata a testimoniare proprio contro Misseri, dichiarando che l'uomo durante un colloquio in carcere aveva accusato dell'omicidio la propria figlia Sabrina. In precedenza, la Bruzzone era stata consulente per altri casi di cronaca nera, fra cui la strage di Erba, tornata in questi ultimi mesi nuovamente alla ribalta delle cronache.

Oltre a presenziare come ospite in programmi televisivi, Roberta Bruzzone è autrice e conduttrice della trasmissione La scena del crimine, andata in onda sulla rete locale GBR – Teleroma 56, nonché conduttrice di Donne mortali, andata in onda per tre edizioni sull'emittente Real Time. Ha avuto incarichi a contratto presso la Libera Università Mediterranea ‘Jean Monnet’ di Casamassima e l'Università degli Studi "Niccolò Cusano"telematica di Roma. Nel 2022 interpreta se stessa nel film (Im)perfetti criminali.

L’ingresso a teatro ha un costo di 20 euro, 10 per gli studenti. I biglietti potranno essere acquistati direttamente giovedì 7 marzo a partire dalle 17,30 presso la cassa del teatro Centrale. Con questo evento la sezione matuziana di Zonta intende ancora una volta sensibilizzare il pubblico di ogni età affrontando il tema della violenza di genere. Lo slogan ‘Zonta says no to violence against women’ prevede ogni anno una grande battaglia che non si limita al 25 novembre ma che dura 365 giorni.