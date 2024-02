Ventimiglia, caso DeCo. Agosta: "L’attività di promozione turistica non è vincolante alla nomina della commissione"

Botta e risposta tra il dimissionario presidente del Circolo della Castagnola Mauro Merlenghi e il vicesindaco di Ventimiglia Marco Agosta riguardo alle DeCo.

Agosta, dopo le dichiarazioni rilasciate da Merlenghi desidera precisare: "Mi spiace dover replicare l’ennesima volta al dimissionario presidente del Circolo della Castagnola ma ci tengo a ribadire due concetti fondamentali che tutti i cittadini dovrebbero comprendere" - dice il vicesindaco - "In primis, l’attività di promozione turistica volta a valorizzare le nostre eccellenze ventimigliesi e, in particolare, delle DE.CO non è vincolante alla nomina della commissione. In tutti questi mesi di mandato amministrativo abbiamo sempre cercato di mettere in luce i patrimoni culinari locali, non da ultimo la partecipazione del comune di Ventimiglia alla Fete du citron a Mentone dove è presente il nostro e il vostro marchio gastronomico di qualità".

"In secundis, e mi rivolgo direttamente al presidente dimissionario in questione, non riesco a comprendere le sue presunte richieste in quanto, se non ricordo male, lei ha partecipato con il sottoscritto, con i funzionari comunali e con i rappresenti di categoria a una riunione dove ha percepito la mia volontà di intraprendere un percorso insieme collaborativo, oppure ha percepito ostruzionismo da parte mia e dell’amministrazione?" - sottolinea Agosta - "Rimango esterrefatto perché da neo amministratore non mi rendo conto che a volte a prevalere è la maschera che bisogna indossare (lei presidente del Circolo della Castagnola e candidato con le liste civiche deve fare gli interessi della sua parte politica). Io, invece, fin quando sarò in carica, metterò tutte le mie forze al servizio della città, senza distinzione tra vincitori e vinti".