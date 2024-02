Ventimiglia, caso DeCo. Agosta: "Polemica ingiustificata, Amministrazione cerca collaborazione con il Circolo della Castagnola"

"Io, in particolare, ho sempre sostenuto che per raggiungere qualsiasi obiettivo bisogna in primis collaborare e mi sono sempre dimostrato disposto al colloquio e all'ascolto ma temo che episodi come questo dimostrino che talvolta si preferisce ignorare il dialogo e manifestare un disagio senza cercare la soluzione. Questo mi dispiace perché a subirne i danni sono i commercianti, i cittadini e l'immagine della città nel suo complesso" - sottolinea il vicesindaco e assessore al Commercio - " L’Amministrazione comunale da quando si è insediata ha cercato un'attiva collaborazione con il Circolo della Castagnola".

"Il sottoscritto in qualità di assessore al commercio, come tutta l'Amministrazione comunale, in questo inizio di mandato amministrativo ha partecipato attivamente alle loro iniziative, come per esempio la 'pisciadela d’arte' (ottobre 2023), ha invitato il circolo all'evento 'Delizie delle Meraviglie' creando, grazie all'importante sinergia, un successo, come i laboratori di castagnola. Inoltre, si sono definiti in quest’ultimo periodo, con la parte politica sia di maggioranza che di minoranza, i nominativi per poter ricostituire la commissione De.co." - fa sapere Agosta - "Mi auguro che questa polemica, che trovo, quindi, ingiustificata, non sia data da strascichi legati alle elezioni comunali trascorse o simpatie politiche alternative all'indirizzo politico di questa Amministrazione comunale. Le preferenze politiche e certi atteggiamenti dovrebbero restare al di fuori di questo contesto dove l’unico obiettivo comune deve essere la promozione e la valorizzazione della città, che dovrebbe trovare tutti d’accordo".