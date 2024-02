Sanremo: crollo di strada Solaro Rapalin, affidati dal Comune i lavori per la somma urgenza da 80mila euro

E’ stato deciso un intervento di somma urgenza per 70/80mila euro circa per sistemare strada Solaro Rapalin, la strada nella zona del Solaro a Sanremo, crollata ieri nel corso delle incessanti piogge che sono cadute sul Nord Ovest.

Il Comune, che ieri ha chiuso totalmente la strada al traffico, ha affidato i lavori alla ditta Manfredi di Pieve di Teco ed ha già svolto un primo sopralluogo.

Serviranno lavori di messa in sicurezza della strada ma anche nei sottoservizi, visto che transitano al di sotto tubazioni, cavi di corrente ed altro. Strada Solaro Rapalin è strategica per i collegamenti tra le strade a mare e via Padre Semeria, a ridosso del casello autostradale.