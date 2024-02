Sanremo: il ritorno del Corso Fiorito non riempie gli alberghi, ma ci pensa il Burraco

Dopo quattro anni Sanremo torna a ospitare il Corso Fiorito, la tradizionale sfilata di carri sospesa l’anno del Covid e non più riproposta. Dopo due edizioni ‘alternative’, l’amministrazione comunale è tornata all’antico e nel fine settimana del 23 e 24 marzo torneranno sia il Corso Fiorito che lo show della bande folkloristiche al sabato.

Un evento che, però, come noto non è mai stata congeniale al business degli alberghi data la sua vocazione ‘mordi e fuggi’ con decine di pullman in arrivo al mattino della domenica e in partenza la sera. Poche le prenotazioni negli hotel sanremesi, come confermano anche le parole del presidente di Federalberghi, Silvio Di Michele: “È una manifestazione storica che va ripensata allargandola oltre i confini della nostra provincia, dobbiamo invitare quelle zone e quei bacii dove la coltivazione dei fiori c’è ancora. Un evento che ha un costo elevato (circa 450 mila euro, ndr) che ha un costo elevato per quello che produce. A oggi il mercato alberghiero per il Corso Fiorito è tranquillo, ma è ancora presto. Forse prenoteranno più avanti. Non so nemmeno se i privati sappiano che ci sono i carri, infatti al Tavolo del Turismo abbiamo approvato una comunicazione pubblicitaria per i privati del Nord. Le agenzie già lo sanno, ma magari non lo sanno i clienti”.

“Torno a dire che è una manifestazione che non può essere gratuita - aggiunge Di Michele - deve essere a pagamento, non solo sulle tribune, quelli sono pochi posti. Se vuole continuare a esserci, il Corso Fiorito deve essere a pagamento, come fanno le località della Costa Azzurra”.

Dopo il Corso Fiorito, come da tradizione, ci sarà la Milano-Sanremo, altro evento ‘mordi e fuggi’ non particolarmente gradito agli albergatori, ma che quest’anno potrà contare su un insospettabile alleato. “La Milano-Sanremo si intreccerà con un torneo nazionale di Burraco - spiega Di Michele - sarà un weekend pieno”. Un evento che richiamerà in città giocatori da tutta Italia e che, di fatto, risolleverà due fine settimana con appuntamenti dal grande nome, ma non dal grande richiamo alberghiero.