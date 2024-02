Bordighera, sopralluogo al Palazzetto dello Sport. Sorriento: "Saranno messe in pratica le soluzioni più efficaci"

Sopralluogo al Palazzetto dello Sport di Bordighera per verificare alcune problematiche segnalate ultimamente, sia al comune che sui social, dai fruitori della struttura sportiva in via Diaz. Si è svolto, infatti, questa mattina un incontro tra Amministrazione, ufficio tecnico e tecnici specializzati per individuare e valutare soluzioni che possano risolvere rapidamente le problematiche che ad oggi interessano la centrale termica, che causa sbalzi di temperatura dell'acqua delle docce, e i sollevatori all'interno dello stabile.

"Siamo molto attenti a ogni aspetto del funzionamento del Palazzetto, una struttura fondamentale non solo per Bordighera ma per l'intero comprensorio" - commenta l'assessore Sorriento - "Interveniamo puntualmente per la manutenzione straordinaria e compiamo verifiche e controlli periodici per tutto ciò che riguarda la sicurezza e la manutenzione ordinaria, che è in carico al gestore".

"Dopo il proficuo sopralluogo di oggi, attendiamo le relazioni e i preventivi da parte dei tecnici" - fa sapere Sorriento - "A seguire, con il supporto dell'ufficio comunale competente, prenderemo le opportune decisioni per superare i disguidi nel minor tempo possibile. Sono fiducioso che, grazie alla collaborazione di tutti, saranno presto messe in pratica le soluzioni più efficaci".