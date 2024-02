Camporosso, volontari ripuliscono l'Oasi del Nervia dai rifiuti (Foto)

Una trentina di volontari, questa mattina, hanno aderito all'iniziativa "Puliamo l'Oasi del Nervia" per ripulire dai rifiuti le sponde del fiume Nervia e la spiaggia tra Camporosso e Ventimiglia.

Tra i volontari, muniti di guanti e scarpe adatte, vi erano anche il sindaco di Camporosso Davide Gibelli e la sua Amministrazione. "Questa mattina si è svolta la pulizia dell’Oasi del Nervia e della spiaggia di Camporosso Mare con la partecipazione di una trentina di volontari" - fa sapere il sindaco di Camporosso Davide Gibelli - "E’ stata rimossa una grande quantità di rifiuti, in particolare plastiche, che hanno riempito un intero camion".

"Un’iniziativa preziosa per difendere il fragile ecosistema marino, ma anche per tutelare la nostra area fociva, unica nell’intero panorama ligure" - sottolinea il primo cittadino - "Grazie a tutti i partecipanti e, in particolare, agli Amici dell’Oasi del Nervia che hanno promosso l’iniziativa".