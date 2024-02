Sanremo, due giornate di “Plogging” per gli studenti della scuola media Calvino (Foto)

Un successo le due giornate di “Plogging” nelle aree di Portovecchio e spiaggia Arenella a Sanremo. Oltre sessanta giovani hanno raccolto un totale di circa 200 kg di rifiuti abbandonati.

Un'iniziativa organizzata dagli studenti della scuola media Calvino e i loro insegnanti insieme al Panathlon Sanremo Imperia e al Consolato del Mare di Sanremo che ha avuto pieno successo. Nei giorni 20 e 22 febbraio, in mattinata, gli studenti delle medie dell’Istituto Comprensivo Centro Levante, accompagnati dai loro professori, hanno incontrato alcuni soci del Panathlon Sanremo e Consoli del Mare di Sanremo che hanno fornito guanti, pinze e sacchetti, utili per raccogliere e ben differenziare i rifiuti abbandonati a terra. I ragazzi con cura, determinazione e allegria hanno raccolto una notevole quantità di plastica, vetro, cartacce, mozziconi, pile, cassette e frammenti di polistirolo, che è stata tutta ben differenziata e conferita negli ecocentri cittadini.

Gli organizzatori ringraziano, in modo particolare, Franco Lupi, direttore del “Conad Permare”, che ha generosamente fornito i sacchetti per la raccolta, indispensabili per questa attività sportiva ed ambientale, il “Plogging”. Inoltre, la professoressa Daniela Bordoli, il presidente del Panathlon Sanremo Angelo Masin e i consoli del Mare Nazzareno Palombo, Gianni Manuguerra e Ivo Ballestrieri desiderano ringraziare tutti i giovani per la loro entusiastica partecipazione e comunicare che, nel mese di marzo, le giornate di “Plogging” Panathlon con la scuola media Calvino saranno replicate.