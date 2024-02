Sanremo, al via i lavori di manutenzione straordinaria dell'acquedotto del Roja

Rivieracqua nell’ambito dei finanziamenti Pnrr per il potenziamento e rinnovo dell’acquedotto del Roja, ha predisposto un progetto per la sostituzione della condotta adduttrice, nella tratta compresa tra la località Tre Ponti e Capoverde. Un intervento che deve essere eseguito urgentemente, per garantire l’approvvigionamento idrico ad una area molto vasta, infatti, la conduttura del Roja rappresenta la principale risorsa idropotabile dell’intera fascia costiera provinciale e arriva fino ad Andora.

I lavori avranno inizio la prossima settimana e termineranno presumibilmente prima dell’inizio dell’estate. "L’intervento prevede la rimozione della tubazione esistente e il riposizionamento della nuova condotta, nello stesso tracciato, che interessa in parte il sedime della via Aurelia e in parte quello della pista ciclopedonale" - fa sapere Rivieracqua - "Grazie ad un lavoro congiunto tra Rivieracqua, Comune di Sanremo, AMAIE Energia e ANAS, si è riusciti ad avviare il cantiere in tempi brevi e si sono studiate delle soluzioni che tenessero in considerazione l’urgente necessità di intervenire sulla conduttura, con la volontà di limitare i disagi ai cittadini. Infatti, dopo una serie di accertamenti tecnici e coordinandosi con il cantiere di ANAS per il consolidamento della frana in zona La Vesca, si è trovata la soluzione ottimale, che consente di mantenere aperta la pista ciclopedonale anche durante gli interventi e di limitare i disagi sulla via Aurelia, deviando il traffico sull’Aurelia bis. Inoltre, è stata condivisa la scelta di avviare i lavori dopo il Festival di Sanremo, per farli terminare a ridosso per periodo estivo, periodi di massima affluenza turistica".

”Come gestori eravamo molto preoccupati per le ricadute negative sulla fruizione della pista ciclopedonale, nel caso di una soluzione tecnica che prevedesse i lavori di posizionamento dell'acquedotto esclusivamente sulla pista stessa" - dichiara Andrea Gorlero, presidente di Amaie Energia - "La soluzione adottata limita, invece, al minimo il disagio di utenti ed operatori della pista ciclopedonale e ci consente di proseguire con serenità nel processo di rilancio dell'infrastruttura. Ringrazio Rivieracqua per l'impegno profuso nella ricerca della soluzione tecnica ottimale e il sindaco Biancheri per il costante interessamento dedicato ad una pratica così delicata".