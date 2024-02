Sanremo: asfalti dissestati in zona San Lorenzo, Fellegara "Serve una grande opera: la messa in sicurezza"

“Leggiamo su Sanremo News la segnalazione trasmessa a mezzo stampa dai residenti di San Lorenzo e Rio Massè. Non siamo stupiti di quanto viene giustamente segnalato”.

Sono le parole del candidato a sindaco Fulvio Fellegara, in relazione alla notizia pubblicata stamane dal nostro giornale sui problemi della località a monte della città dei fiori. “Siamo stati i primi – prosegue - il 6 dicembre scorso, a segnalare quanto viene lamentato. È la riprova che a Sanremo esistono zone dimenticate e trascurate. Con arredo urbano scadente e asfalti pericolosi. Come abbiamo più volte detto, serve una nuova ‘grande opera’: la messa in sicurezza della nostra città e il riavvio della manutenzione da troppi anni è trascurata. Un'attività costante di presidio del territorio che riguarda tutte le cittadine e tutti i cittadini”.

“Nel frattempo – termina Fellegara - in questo ultimo scorcio prima delle elezioni invitiamo l'Amministrazione a occuparsi almeno delle situazioni più pericolose, come quella ben descritta dalle fotografie inviate dagli abitanti del quartiere”.