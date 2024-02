Sanremo: asfalti disastrati in zona San Lorenzo e Rio Massè, l'appello dei residenti al Comune (Foto)

Strada San Lorenzo e la zona di Rio Massè sono nel degrado più totale, con asfalti al limite della praticabilità e i residenti chiedono aiuto al Comune.

Sono diversi i punti pericolosi che, come si può notare nelle immagini, rischiano di provocare incidenti soprattutto per chi si muove su mezzi a due ruote.

Chi vive nelle due zone deve fare lo slalom tra le buche, sia per evitare danni ai mezzi che, in particolare, per cercare di non cadere a terra. “La situazione è davvero al limite – ci dicono i residenti – e non ci resta altro che lanciare l’allarme attraverso voi, sperando che il comune intervenga al più presto”.

Le foto a corredo sono eloquenti e i residenti si augurano che, nei prossimi lavori di asfaltatura previsti dal Comune ci siano anche le strade di zona San Lorenzo e Rio Massè.