Imperia, presentati i nuovi bandi Fesr di Regione Liguria per le imprese del territorio (video)

Presentati in Camera di Commercio Riviere di Liguria i bandi del Programma regionale per l’utilizzo del Fondo europeo di sviluppo regionale (Pr Fesr) per il periodo 2021-2027: le opportunità regionali per le micro, piccole e medie imprese liguri. Una dotazione economica che raggiunge complessivamente i 52 milioni di euro e che mira a sostenere la competitività delle attività liguri. LE INTERVISTE

"Sono strumenti molto importanti per le imprese, cassa per il commercio e cassa per l’artigianato investono l’ossatura economica della nostra regione. La Regione ha fatto uno sforzo finanziario importante. Credo che questa sinergia tra Regione Liguria, sistema camerale, associazioni di categorie e imprese sia molto produttiva, ci attendiamo grandi risultati”, commenta il presidente della Camera di Commercio Enrico Lupi. Aggiunge Alessio Piana, assessore regionale allo Sviluppo economico: “Sono diverse le misure offerte da Regione Liguria. Ci sono quelle relative ad artigiani e commercianti, ossia garanzia artigiana e cassa commercio che danno la possibilità a tutte le imprese che entrano in queste categorie di poter rinnovare le proprie attività e fare investimenti per il supporto e la crescita della propria attività economica e artigianale. Ci sono anche bandi sull’economia circolare, sull’efficientamento energetico, sulla crescita professionale e sulla digitalizzazione della logistica.