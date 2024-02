Sanremo: alla parrocchia di Santa Maria degli Angeli nuovo incontro per 'Coperta di Giuseppe-Yusuf'

Si svolge domani alle 21, al primo piano della parrocchia Santa Maria degli Angeli un incontro per la ‘Coperta di Giuseppe/Yusuf’, per dialogare con lo psichiatra Roberto Ravera sul tema della crisi del modello adulto, dal nome ‘Cercasi adulti’.

Noi tutti siamo ciò che abbiamo visto, ciò che stiamo vivendo in quanto cresciamo decidendoci per ciò che è bello, per ciò che ci fa crescere e migliorare. Ecco però forse il guaio della nostra società e forse della nostra comunità e la fatica dei nostri giovani: mancano forse adulti "belli"? mancano forse modelli di adulti da imitare e seguire? ci sono spesso adulti scontenti, impauriti, nervosi, aggressivi, infantili, sfiduciati, cinici. Che maturità proponiamo, quali adulti siamo se contraddiciamo con la nostra vita quella fiducia, quella speranza che dobbiamo indicare e offrire ai nostri giovani?

Domande come queste per continuare a tessere parti di “coperta” utile a tutta la nostra comunità…