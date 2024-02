Santo Stefano al Mare: al via i lavori di restyling sul lungomare, si sposta il mercato del venerdì

Il mercato settimanale del venerdì a Santo Stefano al Mare si sposta, per consentire i lavori di restyling del lungomare, inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche.

Proprio per questo il Comune ha individuato una nuova area che possa ospitare gli operatori che dovranno trasferirsi temporaneamente durante l'esecuzione dei lavori di riqualificazione. Dopo una serie di sopralluoghi e dopo la riunione della Giunta sanstevese, è stata individuata quale area, quella sul lungomare a Levante del cantiere stesso, sul lungomare G. Da Santo Stefano).

L’Amministrazione, per salvaguardare la struttura originaria del mercato ha proposto di ribaltare a specchio i posteggi assegnati senza procedere ad una formale rassegnazione. A inizio mese si è svolta anche una riunione tra il comune ed i concessionari del mercato settimanale, con i quali è stato trovato un accordo per la nuova sede e per la ricollocazione dei posteggi.

L’ok è arrivato anche da Confesercenti e Confcommercio e, quindi, in concomitanza con i lavori di ristrutturazione previsti, ogni venerdì il mercato si svolgerà sul lungomare.