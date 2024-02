Sanremo: restyling giardini Regina Elena, la Regione risposta all'istanza del Comitato Pat

La Regione Liguria ha risposto all’istanza del Comitato PAT di Sanremo, che ha chiesto insieme ad altre associazioni del territorio una revisione concertata del progetto di restyling dei giardini Regina Elena.

Dalla Regione è stato evidenziato che i lavori hanno scadenza a giugno del 2026 e, secondo il Pat, ci sarebbe il tempo per una progettazione dell'area più delicata, rispettosa del paesaggio ed avvalendosi di tecnici esperti nella conservazione di alberature storiche.

“Sembrerebbe – scrive il Pat - che le responsabilità complessive circa le scelte progettuali, gli iter e le modalità di coinvolgimento attivo della popolazione e dei soggetti proponenti vengano, con questa lettera, lasciate in capo al Comune, con una chiara ‘presa di distanza’ della Regione sulle scelte progettuali, tutte a carico dell'amministrazione”.

Nell’istanza inviata il Pat e le altre associazioni chiedevano lumi sulla salvaguardia degli alberi, in quanto l’intervento ai giardini poteva essere “L'anticamera degli abbattimenti e quindi non dovrebbero essere proprio previsti in un progetto che si presenta come conservativo di uno dei luoghi più iconici di Sanremo”.