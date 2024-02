Sanremo: 'Coldirodi chiama e.. Croce Rossa risponde', oggi raccolta alimentare per Don Fillippo

Coldirodi chiama e.. Croce Rossa Sanremo risponde. Per tutta la giornata di oggi i volontari della Cri sono presenti al Carrefour Marconi per una raccolta alimentare interamente dedicata alla popolare frazione.

“Non potevamo non accogliere l’accorato appello del parroco Don Filippo - spiega Ettore Guazzoni, presidente di Croce Rossa - in un particolare periodo di crisi socioeconomico dove la povertà è in continuo aumento. Ci hanno chiesto aiuto per supportare una ventina di famiglie, sia con bambini che nuclei di anziani ai quali purtroppo la pensione non basta. Con questa colletta, nel nostro piccolo, cercheremo di dare una mano”.

I volontari raccolgono beni alimentari di prima necessità a lunga conservazione, dal latte ai biscotti, dalle fette biscottate al caffè, cioccolata e the, tonno e carne in scatola, legumi, pelati, riso, olio e marmellata.

Oggi al Carrefour Marconi vige lo sconto del 10 per cento, su una spesa che superi i 10 euro, a tutti i clienti ultrasessantenni. Un’opportunità in più per compiere un piccolo gesto di solidarietà nei confronti di chi ha veramente bisogno. Tutto il raccolto della colletta verrà direttamente portato dai volontari presso la parrocchia di San Sebastiano. Sarà poi don Filippo a distribuirlo tra i suoi assistiti.