Si rinnova l’appuntamento con lo stage di lingua francese a Cannes per gli studenti del Cassini

Lo stage di lingua francese rivolto a studenti del Liceo Linguistico e Scientifico Esabac "G.D. Cassini" di Sanremo si rivela anche quest’anno un’esperienza molto positiva.

Si consolida così la collaborazione tra l’ente organizzatore "Institut Grand Bleu" e il nostro Liceo. Come lo scorso anno, i ragazzi hanno trascorso una settimana in Costa Azzurra, frequentando al mattino un corso intensivo di francese, suddivisi per livelli di competenze. Durante il pomeriggio sono stati coinvolti in escursioni sul territorio tra Nizza, Antibes, Grasse, Cannes, concludendo con la gita in battello all'Ile de Sainte Marguerite.

I protagonisti del progetto, svoltosi dall’11 al 17 febbraio 2024, sono stati 44 alunni delle classi II S, III S, II T, III T, III R, III V, IV E, V E e V R, ospitati dalle famiglie locali. Le docenti organizzatrici

di questa esperienza, valida per gli studenti del triennio come PCTO, sono state le prof.sse Di Vittori Sara e Cipriano Sabrina, le quali si augurano che questo appuntamento annuale possa diventare una tappa fissa nel percorso scolastico dei ragazzi.